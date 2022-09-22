في اجتماع المفوضية .. الحرية والتغيير تطرح وقف العنف ودعم عملية سياسية ذات مصداقية





تقول الحرية والتغيير” دعم عملية سياسية ذات مصداقية تؤدّي إلى إقامة نظام حكم مدني”.

دعت قوى الحرية والتغيير في السودان، إلى وقف العنف الذي يمارس ضدّ الحركة الجماهيرية من قبل السلطة الانقلابية وحماية المدنيين، ودعم عملية سياسية ذات مصداقية تؤدّي إلى إقامة نظام حكم مدني.

جاء ذلك بحسب تعميمٍ صحفي، الخميس، ممهورًا بتوقيع لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية لقوى الحرية والتغيير.

والخميس، التأم اجتماع بدعوة من مفوضية الاتحاد الأوروبي، بمباني المفوضية بالخرطوم بين وفد من لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية ووفد لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي التي يترأسها ديفيد ماك أليستر.

وشدّد رئيس لجنة العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي تأييدهم الكامل والتام ودعمهم لمطلب السودانيين في الديمقراطية والحكم المدني الديمقراطي.

وأشار إلى أنّ هذه رسالتهم الأساسية لمن يلتقون بهم في زيارتهم الحالية التي تستغرق يوماً واحداً للخرطوم.

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجاتٍ شعبيةٍ متواصلةٍ، رفضًا للإجراءات التي قام بها القائد العام للقوات المسلّحة عبد الفتاح البرهان.

باج نيوز