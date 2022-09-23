



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر 2022م

صحيفة الانتباهة:

البرهان في نيويورك: ملتزمون بتحوّل ديمقراطي ينتهي بانتخاباتٍ نزيهةٍ

الشيوعي يرفض الاجتماع مع”الحرية والتغيير”

إطلاق شركة طيران جديدة في السودان

النيل يغمر محطة الإرسال الإذاعي وتوقف بثّ إذاعة النيل الأبيض

الجزولي: مؤامرة من الحرية والتغيير لتشكيل حكومة من طرف واحدٍ

صحيفة السوداني:

البرهان: الآلية الثلاثية أضاعت الوقت وعقدت مسار التوافق السوداني

البرلمان الأوروبي يطالب الحكومة بالتعاون مع الجنائية الدولية

الشيوعي يرفض مبادرة الشيخ الجعلي للاجتماع مع الحرية والتغيير

حميدتي يؤمنّ على إدخال مادة التربية الوطنية بالمنهج الدراسي

الإعلان عن التقويم التربوي بالخرطوم وبدء الدراسة في 2 أكتوبر المقبل

صحيفة الجريدة:

استنكار وهتافات مناوئة في تدشين نظام مداورة البصات السفرية

الشيوعي يجدد قراره برفض الجلوس مع قوى الحرية والتغيير

الجزيرة تعلن انطلاقة العام الدراسي في الثاني من أكتوبر

الاتحاد الأوروبي يعلن عن دعمه للحكم المدني وتأييد مطالب الشعب