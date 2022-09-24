توقعات بوجود (200) من ضحايا الاختفاء القسري وسط جثث المشارح





توقّع محقّقان وجود أكثر من (200) جثة لضحايا الاختفاء القسري، وسط الثلاثة آلاف جثمان مجهول الهوية في مشارح العاصمة الخرطوم المقرّر بدء تشريحهم اليوم الأحد.

وقال محققان، بنحو منفصل، طبقاً لـ(سودان تربيون) اليوم، إنهما “يتوقعان وجود أكثر من 200 من ضحايا الاختفاء القسري بين الجثامين مجهولة الهوية، منهم 140 على الأقل من ضحايا مجزرة فض الاعتصام”، وأشارا إلى أن لجنة المفقودين عثرت في أوقات سابقة على ضحايا الاختفاء القسري في المشارح، بينهم محمد إسماعيل “ود عكر”، فيما لا تزال تبحث عن آخرين من ضمنهم محمد الطيب سليمان وإسماعيل التيجاني الياس.

وأكد أعضاء في النيابة العامة، مُطّلعين على تحقيقات الاختفاء القسري، وجود هذا العدد الكبير من الضحايا بين الجثث مجهولة الهوية، وقالوا إن ما بين الثلاثة آلاف جثمان نحو 800 من الأطفال حديثي الولادة تقريباً، فيما البقية تتطلب تحقيقاً جنائياً.

صحيفة الصيحة