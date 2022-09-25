تبادل الاتهامات بين قيادات المؤتمر الشعبي حول دستور المحامين





تبادل أعضاء بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي ومجموعة الشورى الاتهامات عقب توقيع الحزب على مقترح مشروع، الدستور الانتقالي الذي طرحته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين.

وقال القيادي بالحزب، عمار السجاد، في تصريح لـ(السوداني)، إن الأمانة العامة قدمت تنازلات للتقرب من قحت، معتبراً أن توقيعها على الدستور قبولاً بمدينة وعلمانية الدولة، وقال إن الإسلاميين هم من يضعون الدساتير والتاريخ شاهد على ذلك .

بينما أشار عضو الأمانة العامة، عبد العال مكين، في تصريح لـ(السوداني) إلى أن توقيع الحزب على مقترح الدستور أمر إيجابي، واتهم مجموعة الشورى بتشوية صورة الحزب، مؤكداً أن بقاءها بالحزب أو مغادرتها لن تؤثر فيه.

صحيفة السوداني