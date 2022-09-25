في كمين مُحكم .. (الدعم السريع) توقف عصابة مسلحة





استمراراً لجهودها في مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والجريمة العابرة للحدود تمكنت قوات الدعم السريع متحرك درع الصحراء من توقيف عصابة مسلحة معتادة على الممارسات الإجرامية بالحدود السودانية الليبية.

وتعود التفاصيل الى ورود معلومات الى رئاسة قاعدة الشفرليت العسكرية الحدودية حول وجود عصابات تنشط في الإتجار بالبشر وتجارة السلاح والمخدرات والبضائع المحظورة، وتم ارسال قوة بقيادة المقدم بخيت الساير لرصد وتتبع القوة، حيث تم نصب كمين مُحكم في خط سير العصابة أسفر عن استسلامها دون وقوع خسائر.

وأوضح قائد قاعدة الشفرليت العسكرية الحدودية العقيد ركن عثمان على عبدالمجيد في تصريحات صحفية ان العصابة قوامها (4) عربة دفع رباعي مسلحة بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة ويرتدي أفرادها الزي العسكري إضافة الى (4) شاحنة “ZS” محملة بالبضائع المحظورة.

وتنشط قوات الدعم السريع في مكافحة الجريمة العابرة المنظمة بما فيها الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة بالإضافة الى مكافحة التهريب بكافة أشكاله .

صحيفة الصيحة