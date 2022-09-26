مصرع مسلح في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بدارفور





لقي مسلحٌ مصرعه وأُصيب اثنان آخران إثر تبادل إطلاق النار مع دورية الشرطة في الطريق بين مدينتي “طويلة والفاشر” عاصمة شمال دارفور.

وقال شهود عيان بحسب (دارفور24)، إنهم كانوا في طريقهم من منطقة طويلة الى مدينة الفاشر، فاعترضهم مسلحون يستقلون دراجات نارية، بالقرب من منطقة “كونجارة”، وأضاف تزامن مع اعتراضنا مرور دورية من الشرطة، فوقع اشتباكٌ بين الطرفين، أسفر عن مصرع أحد المسلحين وإصابة اثنين.

وأكد مصدر شرطي بمحلية طويلة لـ”دارفور24” وقوع الحادث، وقال إن الطريق بين طويلة والفاشر ظل يشهد أحداثاً أمنية متكررة في الأيام الماضية، لكنه ذكر أنّ الحكومة نشرت قوات مشتركة هذه الأيام، الأمر الذي أسهم في انحسار الحوادث.

صحيفة الصيحة