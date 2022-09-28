الحرية والتغيير في السودان توجّه نداءً عاجلاً





تقول الحرية والتغيير” قيّم المكتب التنفيذي تصاعد الإضرابات والاحتجاجات فى المؤسسات الحكومية والأسواق كمؤشر يؤكد إمكانية اسقاط الانقلاب”.

وجهّت قوى الحرية والتغيير، كلّ قيادات والأعضاء داخل السودان وخارجه إلى دعم الإضرابات التي بدأت في البلاد، وكلّ أشكال المقاومة السلمية والمدنية وتعزيز مشاركة قوى الحرية والتغيير.

والثلاثاء، عقدت قوى الحرية والتغيير، اجتماعًا لبحث تصاعد الإضرابات والغضب الجماهيري وقضايا بناء الجبهة المدنية ووحدة قوى الثورة ونتائج لقاءاته مع لجنة العلاقات الخارجية للبرلمان الأوروبي والمبعوثين الدوليين من الاتحاد الأوربي وبريطانيا.

وأعلنت الحرية والتغيير، عن دعم الإضرابات المعلنة لأطباء الامتياز والعاملين في وزارة الزراعة والتجارة والكهرباء ومفوضية اللاجئين وعمّال السكّة حديد بعطبرة.

باج نيوز