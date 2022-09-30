



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الجمعة الموافق 30 سبتمبر 2022م

الانتباهة:

حجر حسابات ”السوباط”.

“161279” راسبًا في امتحانات الشهادة السودانية.

هجوم مسلّح على منزل وجدي صالح.

وجدي صالح: الإرهاب لن يثنيني عن طريق الثورة وأهدافها.

فولكر: أجريت محادثات هاتفية بناءة مع الحلو.

تمازج: لن نصمت طويلا على سياسة”مني” في إقليم دارفور

النيل الدولية:

أمنية تحرز المركز الاول في امتحانات الشهادةالسودانية2022 بنسبة نجاح 98%.

إجراءات لمحاصرة جدري القرود داخل المعسكرات بالقضارف.

مسلحون يهاجمون منزل وجدي صالح.

دولة جنوب السودان تكشف مزايا استخدم ميناء جيبوتي.

السوداني:

أمنية تتصدّر الشهادة السودانية بنسبة”98%” ورسوب”157″ الف طالب.

محامو الطوارئ: قرار إغلاق موقع”السوداني” مجافٍ للقانون وحقوق الإنسان.

قرار بحجز حسابات رئيس اتحاد أصحاب العمل هشام السوباط .

وجدي صالح: الإرهاب لن يثنينا عن طريق الثورة

سونا :

استخراج الشهادة السودانية لهذا العام الثالث والعشرين من أكتوبر.

6،3 % نسبة الزيادة فى الجالسين للشهادة السودانية هذا العام.

البرهان يهنئ الرئيس الأنغولي بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية.

وزير الإتصالات يطالب بمراعاة احتياجات الدول النامية في سد الفجوة الرقمية.

المرور: استمرار عمليات الضبط المروري للمركبات المخالفة للقوانين