أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الجمعة الموافق 30 سبتمبر 2022م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الجمعة الموافق 30 سبتمبر 2022م
الانتباهة:
حجر حسابات ”السوباط”.
“161279” راسبًا في امتحانات الشهادة السودانية.
هجوم مسلّح على منزل وجدي صالح.
وجدي صالح: الإرهاب لن يثنيني عن طريق الثورة وأهدافها.
فولكر: أجريت محادثات هاتفية بناءة مع الحلو.
تمازج: لن نصمت طويلا على سياسة”مني” في إقليم دارفور
النيل الدولية:
أمنية تحرز المركز الاول في امتحانات الشهادةالسودانية2022 بنسبة نجاح 98%.
إجراءات لمحاصرة جدري القرود داخل المعسكرات بالقضارف.
مسلحون يهاجمون منزل وجدي صالح.
دولة جنوب السودان تكشف مزايا استخدم ميناء جيبوتي.
السوداني:
أمنية تتصدّر الشهادة السودانية بنسبة”98%” ورسوب”157″ الف طالب.
محامو الطوارئ: قرار إغلاق موقع”السوداني” مجافٍ للقانون وحقوق الإنسان.
قرار بحجز حسابات رئيس اتحاد أصحاب العمل هشام السوباط .
وجدي صالح: الإرهاب لن يثنينا عن طريق الثورة
سونا :
استخراج الشهادة السودانية لهذا العام الثالث والعشرين من أكتوبر.
6،3 % نسبة الزيادة فى الجالسين للشهادة السودانية هذا العام.
البرهان يهنئ الرئيس الأنغولي بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية.
وزير الإتصالات يطالب بمراعاة احتياجات الدول النامية في سد الفجوة الرقمية.
المرور: استمرار عمليات الضبط المروري للمركبات المخالفة للقوانين