بسبب ريال مدريد وبرشلونة.. قصة اكتئاب ضرب رئيس “يويفا” لمدة 48 ساعة





القدم، لحالة من الاكتئاب استمرت على مدار 48 ساعة كاملة، بسبب ريال مدريد وبرشلونة.

وكان 12 ناديا من كبار القارة العجوز أعلنت في أبريل/نيسان عام 2021 تأسيس بطولة جديدة تقام خارج مظلة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، تحت اسم “دوري السوبر الأوروبي” أو الدوري الأوروبي الممتاز، لكن المشروع انهار بعد أيام قليلة من الإعلان عنه.

وتحت وطأة الضغوط الجماهير والسياسية بجانب تلويح اليويفا بعقوبات قاسية، انسحبت 9 أندية من البطولة، وتبقى فقط الثنائي الإسباني ريال مدريد وبرشلونة بالإضافة إلى يوفنتوس الإيطالي، بعد رفضهم التخلي عن الفكرة.

رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أجرى مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام السلوفينية، حلَّل فيها جميع الأخبار المتعلقة ببطولة دوري السوبر الأوروبي، مؤكدا أنه عانى لمدة 48 ساعة بعد الإعلان عن القرار.

ونقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية تصريحات رئيس “يويفا” الذي قال: “وقت الإعلان عن تلك البطولة، لم أنم ولم آكل أو أشرب لمدة 48 ساعة، تلقيت مكالمات دعم وتهديدات وما إلى ذلك من كل مكان”.

ولا يعتقد تشيفرين أن الفكرة سيتم تنفيذها على أرض الواقع، إذ أضاف: “لدينا 3 رؤساء أندية ما زالوا يطالبون بشيء من أجل غرورهم، لكن من ناحية أخرى، كانوا هم أول من اشتركوا في دوري أبطال أوروبا خوفا من طردهم”.

وأوضح: “بالتأكيد لن تجتمع الأندية الإنجليزية معهم بعد الآن، وأنا لا أرى منافسة جادة بدون الأندية الإنجليزية، التي ربما تكون الأقوى في كرة القدم الأوروبية خلال الوقت الحالي”.

مشاحنات نهائي دوري أبطال أوروبا

وانتقل تشيفرين للحديث عن المشاحنات التي صاحبت نهائي النسخة السابقة من دوري أبطال أوروبا، وأكد أن “يويفا” شكل لجنة مستقلة للتحقيق في الأمر.

وكان من المقرر أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 التي حسمها ريال مدريد بنتيجة 1-0 أمام ليفربول، على ملعب “دو فرانس” في العاصمة الفرنسية “باريس” في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة يوم 30 مايو/آيار الماضي، لكن تم تأجيلها لمدة 36 دقيقة بسبب فوضى دخول جماهير “الريدز”.

الفوضى كان سببها عدم دخول العديد من جماهير ليفربول إلى ملعب المباراة، بسبب ما قيل عن وجود قرصنة على تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو ما ترتب عليه حدوث مشاحنات قوية بين أنصار ليفربول وقوات الأمن التي أطلقت الغاز المسيل للدموع.

وأوضح تشيفرين: “الاتحاد الأوروبي ليس الشرطة. ليس لدينا أي سلطة قضائية خارج الملعب، وكل هذه الأشياء حدثت خارج الملعب، لذلك نحن بحاجة إلى مساعدة الشرطة، ومن الدولة”.

وعن التقارير التي تحدثت بشأن اقتراح لإقامة كأس السوبر الأوروبي في الولايات المتحدة مستقبلا، علَّق تشيفرين: “لقد تحدثنا بالفعل عن إمكانية إيجاد اهتمام أكبر بكأس السوبر الأوروبي، ولكن ليس إخراجها خارج أوروبا، لا توجد خطط في الوقت الحالي”.

ومع ذلك، فإنه يرحب بنموذج جديد للبطولة، حيث قال: “تعجبني فكرة أن تصبح كأس السوبر حدثا أكبر، احتفالا بكرة القدم، بما في ذلك ربما كأس السوبر للسيدات والشباب، لكنني لست متأكدا من أنه يمكننا تنفيذ هذه الفكرة حتى الآن”.

وكانت محادثات تمت بخصوص إقامة بطولة من 4 فرق وتلعب كحدث افتتاحي للموسم في الولايات المتحدة ابتداء من عام 2024، ويتنافس فيها حامل لقب الدوري الأمريكي بجانب أبطال المنافسات الأوروبية الـ3 (دوري الأبطال، الدوري الأوروبي، دوري المؤتمر الأوروبي).

العربيه نت