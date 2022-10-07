



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الجمعة الموافق 7 أكتوبر 2022م

الانتباهة:

إعادة ملف”توباك” إلى المحكمة.

كبير مستشاري حمدوك:”الحرية والتغيير” دمّرت ولم يتبّق منها إلا”لافتة وشعار”.

عبد الواحد يغادر جوبا ويكشف عن ضغوط دولية للتفاوض مع الخرطوم.

لجنة صياغة الدستور: لا يمكن إلغاء اتّفاق جوبا بـ”جرّة قلم”.

زيادة كبيرة في أسعار الوقود بنيالا مقارنةً بالخرطوم

النيل الدولية:

عبد الواحد يعلن مغادرة جوبا بعد رفضه المساعي المبذولة لإلحاقه بالسلام.

السبت عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف.

انعقاد اجتماع اللجنة الخاصة بمراجعة فئات المعاشات.

جهود لتشييد مدينة المناقل الجديدة بعدد 2500 منزلا.

مؤتمر صحفي للمبادرة الشعبية لدرء آثار الكوارث بالولاية الشمالية

السوداني:

عبد الواحد نور يرفض ضغوطًا لإلحاقه بالسلام ويغادر جوبا.

رسوم العبور تشلّ قطاع الشاحنات.

قلق من توقف الدعم الأممي للوجبة المدرسية.

الفريق جلال: لم أحضر للاعتذار للوطني وما زلت على قناعة بقرارنا.

ضبط أكثر من”882″ ألف دولار مزوّر بالخرطوم

الجريدة:

إصابات في مليونية 6 أكتوبر ونقص في الكوادر الطبية المسعفة.

الفريق صديق: القوى السياسية عدا”الأمة والمؤتمر السوداني” شاركت النظام البائد السلطة وقاسمته الثروة.

تجمّع المهنيين إسقاط الانقلاب الحلّ الوحيد لتفكيك النظام البائد.

تجمّع الزراعيين السودانيين يدعم ميثاق سلطة الشعب.

الشيوعي: عودة النظام البائد مناورة من أجهزة مخابرات والتسوية تعني إيقاف المدّ الثوري

أخبار اليوم :

المستشار صالح ناصر الشمراني… علامة في تاريخ العلاقات السودانية السعودية.

وزارة الطاقة والنفط تعلن عن إنخفاض أسعار المنتجات البترولية