أرتيتا يلجأ لطريقة جريئة من أجل إيقاف خطورة محمد صلاح





استعاد فريق أرسنال صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز من فريق مانشستر سيتي، وذلك بعد تحقيقه لانتصار مُثير على منافسه ليفربول بنتيجة (3-2)، في قمة مباريات الجولة العاشرة من المسابقة الذي احتضنها ملعب الإمارات، الأحد الماضي.

ونجح مدرب فريق المدفعجية، الإسباني، ميكيل أرتيتا، في إيقاف النجم المصري محمد صلاح خلال هذا اللقاء، رغم غياب ظهيره الأيسر الأساسي، الأوكراني ألكسندر زينتشينكو، بسبب الإصابة العضلية التي يعاني منها.

ووفقاً لصحيفة “ميرور” البريطانية، الاثنين، فإن أرتيتا اتخذ قراراً جريئاً باستبعاد الظهير الأيسر كيران تيرني، والاعتماد على المدافع الأيمن الياباني تاكيهيرو تومياسو بهذا المركز، وذلك في محاولة منه لإيقاف خطورة محمد صلاح، ونجحت خطته في تحقيق هذا الهدف.

وأضافت أن تومياسو قدم أداء جيدا خلال الشوط الأول وأوقف كل من صلاح وزميله الإنكليزي، ترينت ألكسندر أرنولد، إذ تمكن من الفوز في كل التدخلات التي قام بها أمام الثنائي، قبل تغيير أرنولد مع نهاية الشوط الأول، وصلاح في الدقيقة 69.

وختمت بأن أرتيتا سار في طريق مختلف بالاعتماد على تومياسو، رغم أن اللاعب لم يشارك كثيراً منذ انطلاق الموسم الحالي، وبات يفضل عليه المدافع الإنكليزي بنجامين وايت، في مركز الظهير الأيمن.

وفشل محمد صلاح في التسجيل للمباراة الخامسة على التوالي في الدوري الإنكليزي الممتاز، إذ نجح في تسجيل هدفين فقط في المباريات الثماني السابقة مع ليفربول، كانا في شباك فولهام بالجولة الأولى وضد فريق مانشستر يونايتد في الأسبوع الثالث.

العربيه نت