



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الجمعة الموافق 21 أكتوبر 2022م

الانتباهة:

موت طفل في مكبّ للنفايات.

سقوط”300″ قتيل وتفحّم جثث في النثل الأزرق.

الآلية الثلاثية تتسلّم رسميًا نصّ اتّفاق”التسوية”.

انتشار أمني بعد توّتر الأوضاع وإغلاق تام للأسواق في الدمازين.

السودان يصدّر ذهبًا بـ8 مليارات دولار إلى الإمارات .

مقاومة الخرطوم تعلن وجهة ومسارات مليونية 21 أكتوبر

السوداني:

الفريق أول البرهان يمنح السفير القطري وسام النيلين من الطبقة الأولى.

مقتل (155) شخصاً وجرح (100) آخرين جَرّاء تَجَدُّد الاقتتال القبلي بالنيل الأزرق.

العاملون بوزارة التجارة يرفعون الإضراب.

التوقيع على الإتفاق الجديد بين (قحت) والعسكريين والحركات المسلحة في اي لحظة.

مناوي يطالب الآلية الثلاثية بدعوة جميع أطراف المبادرات.

لجنة المعلمين تطالب وزير التربية بالصمت إزاء قضاياهم.

مكافحة التهريب ولاية الجزيرة تضبط مركبات غير مقننة (بوكو) وأدوية طبية.

الدعم السريع يطالب الشعبية بالوقف الفوري لإطلاق النار.

استقالة رئيسة الوزراء البريطانية (ليز تراس) من منصبها، لتصبح أقصر رئيس وزراء خدمة.

نجاح كبير للورشة الإعلامية الخاصة بتغطية بطولة شرق ووسط إفريقيا

الجريدة:

إصابة نزيل بسجن الهدي بكورونا.

المقاومة: مليونية 21 أكتوبر”لا للتسوية” اليوم بعد صلاة الجمعة.

السفارة الأمريكية تشدّد على امتناع قوات الأمن استخدام العنف ضدّ المتظاهرين .

كنب: لجان المقاومة لن تخرج عن كونها جماعة ضغط

اخبار اليوم:

التنافر طال الاعلاميين ما احوجنا لمانديلا.

مؤتمر هواوي كونكت العالمي يسلط الضوء على دور البنية التحتية الرقمية والتكامل بين التقنيات الحديثة.

امير قطر يفتتح محطة الخرسعة للطاقة الشمسية.

قطر أرض المونديال جاهزة لاستقبال العالم في حدث رياضي تاريخي.

عاصم البلال الطيب يكتب:

الصيحة:

مقتل”155″ شخصًا في نزاع بالنيل الأزرق.

حميدتي يوجّه بتوفير المساعدات للمتضرّرين من السيول بأبيي.

الأمم المتحدة: نزوح أكثر من”35″ ألف شخص جرّاء الأحداث بـ”لقاوة”.

واشنطن تدعو للامتناع عن العنف تّجاه المتظاهرين.

احتجاجات مرتقبة في الخرطوم اليوم

النيل الدولية:

ارتفاع عدد القتلى الى 150 والجرحى الى 86 بعد اشتباكات بين الهوسا والفونغ في ولاية النيل الأزرق.

مصادر: “الآلية الثلاثية” تتسلم النص النهائي لاتفاق السودان المرتقب.

مدير تنفيذي أبوجابرة يؤكد استقرار الأوضاع الأمنية بالمحلية.

الصحة العالمية: السودان لم يحقق تغطية عالية في التطعيم بلقاحات كوفيد19.

نزول وادى أبومريخ يقطع الطريق بين أبو حمد وبربر.

أيام حي البوسطة تفوز بجائزة الطيب صالح للإبداع الروائي