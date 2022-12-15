إليسا: حزب الله منتشر بجسم لبنان مثل السرطان





إليسا، شنت النجمة اللبنانية إليسا هجوما شديدا على حزب الله في تدوينة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وكتبت إليسا قائلة: “من مصلحة مين اللي عم يصير بالجنوب، ومين اللي عاطي الضو الأخضر للتصويب على اليونيفيل؟ وما حدا يقول الأهالي! صرنا نعرف شو يعني الأهالي وغضب الأهالي! وطيب هالناس اللي إجو تا يحافظو عالسلم وانقتلو ما عندن أهالي، #حزب_الله مثل السرطان منتشر بجسم #لبنان كله”.

حفل إليسا في قطر

وكانت إليسا أحيت مؤخرا واحدة من أضخم حفلاتها الغنائية في قطر، حيث شهد الحفل إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا.

حماس الجمهور

وأشعلت إليسا حماس الجمهور بباقة من أغانيها الشهيرة ومن أبرزها “أسعد واحدة”، “أنا وبس”، “عيشالك” وغيرهم من الأغاني الأخرى.

وأطلت النجمة أصالة على جمهورها في قطر بإطلالة راقية، حيث إنها ارتدت فستانًا أنيقًا باللون الأزرق خاطف للأنظار.

وطرحت إليسا مؤخرًا أغنية “أنا وبس” وذلك على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية إليسا “أنا وبس” من كلمات أحمد ماضي ومن ألحان زياد برجي وتوزيع موسيقي طارق توكل، وجاءت كلماتها كالتالي:

بدك تعرف لما بشوفك أنا شو بحس بحس الدنيي كلا ملكي أنا وبس بدك تعرف لما بشوفك أنا شو بحس بحس الدنيي كلا ملكي أنا وبس بشوف القمر حدي والهوا عا خدي وإيديك المخدة وعينيك بحر وشمس وبطير وبطير من كتر الفرح لبعيد وبصير عم برسم معك مواعيد ويزيد حبك بالقلب بيزيد وبروح.

وبروح وبروح عا دنيي ما فيها هموم فيها سهر فيها قمر ونجوم الغيوم… فيها بتنمحي الغيوم بتروح بتروح معقول بعدك ما عرفت اني ما بعيش لحظة لو غبت عني خليك لو حتى زعلت مني لا تروح لا تروح خليك حدي غمرني بدي ياك بحبك أنا بحبك أنا وبهواك إنساك صعبة يا حلو إنساك لا تروح لا تروح خليك حدي غمرني بدي ياك بحبك أنا بحبك أنا وبهواك إنساك صعبة يا حلو إنساك لا تروح لا تروح.

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