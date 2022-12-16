فتاة مصرية تقتل والدتها بمساعدة صديقها.. وتدلي باعترافات صادمة وتكشف ما قالته والدتها قبل مقتلها





اعترفت فتاة مصرية بتفاصيل قتلها والدتها، بمساعدة صديقها بمنطقة حي الفيروز في مدينة بورفؤاد بمحافظة بور سعيد.

وكشفت التحقيقات أن الفتاة وصديقها اعترفا أنهما قتلا والدتها، وذلك بعدما دخلت المنزل ووجدتهما بالداخل وحدهما.

وقالا إنهما خلال تنفيذ جريمتهما طلبت منهما الرحمة قائلة: سيبوني اتشاهد ونطقت بالشهادة 3 مرات، فرد المتهم صديق ابنتها قائلًا: كفايه عليكي كده، ووجه لها ضربة أودت بحياتها.

وأضافت الفتاة أنها قامت بإلقاء المياه الساخنة على والدتها، وتأكدا من أنها لقيت مصرعها، وحاولا إعداد شيكارة لإخفاء الجثة، إلا أن أمرهما انكشف.

وتمكنت الأجهزة من ضبطهما ، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المعنية لتولي التحقيقات.

مزمز