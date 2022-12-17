حادثة غريبة.. فرس نهر يبتلع طفلا أوغنديا ويلفظه حيا





هاجم فرس نهر جائع الطفل الأوغندي بول إيجا، ابن العامين، الذي كان يلعب على ضفاف بحيرة إدوارد في أوغاندا.

وحسب صحيفة تلغراف، قال شهود عيان: “ما إن بدأ فرس النهر بابتلاع الطفل، حتى رآه أحد سكان المنطقة ويدعى “كريباس باغونزا” الذي لم يتردد برمي الحجار على الحيوان الجائع”.

وأضافوا: “نجحت خطة “كريباس”، فلفظ فرس النهر الطفل على الفور، وسبح في البحيرة مبتعدا”.

وتوجه السكان المحليون بالطفل “بول” إلى عيادة قريبة، قبل نقله إلى المستشفى في مدينة بويرا، حيث أعطاه الأطباء لقاح داء الكلب، كإجراء احترازي.

وقالت الشرطة الأوغندية في بيان لها عن الحادث: “هذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها فرس نهر من بحيرة إدوارد ويهاجم طفلاً صغيراً”.

وأضافوا: “تطلب الأمر شجاعة كريسباس باغونزا الذي كان في الجوار لإنقاذ الضحية، بعد أن رجم فرس النهر بالحجارة وأخافه، ما جعله يطلق سراح الطفل من فمه.”

يذكر أنه في أكتوبر الماضي، لقيت امرأة مصرعها بشكل مأساوي عندما ابتلعها ثعبان بطول 22 قدمًا (7 أمتار) في إندونيسيا.

إرم نيوز