شاب إيراني طوله 65.24 سنتيمتر يدخل موسوعة “غينيس” كأقصر رجل في العالم





تم تسجيل الشاب الايراني أفشين إسماعيل غدير زاده البالغ من العمر 20 عاما في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، كأقصر رجل في العالم حيث بلغ طوله 65.24 سنتيمتر. وكشفت موسوعة “غينيس” عن هوية أقصر رجل في العالم، وهو الإيراني، آفشين إسماعيل قادرزاده، بحسب ما تم توثيقه يوم الأربعاء، 14 ديسمبر 2022، بطول يعادل 65.24 سم. وُلد آفشين في قرية نائية في مقاطعة بوكان في أذربيجان الغربية في إيران. وقد حطم الرقم القياسي السابق إدوارد نينو هرنانديز، الذي ولد في 10 مايو 1986 في بوغوتا الكولومبية، ويبلغ طوله 72.1 سم، بحسب ما تم توثيقه يوم 29 فبراير2020. وحضر فعاليات توثيق الرقم القياسي مدير تحرير غينيس للأرقام القياسية، والمحكّم المعتمد، وتم رصد القياسات 3 مرات خلال يوم واحد لتحديد المعدّل النهائي للطول بشكل دقيق.

روسيا اليوم