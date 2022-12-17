هاني شاكر يظهر بـ لوك جديد ويكشف عن مفاجأة لجمهوره





فاجأ الفنان هاني شاكر الجمهور ـ بظهوره بـ نيو لوك جديد، حيث نشر صورة جديدة على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وظهر هاني شاكر في الصورة مرتديًا بدلة سوداء وعلى رأسه قبعة تغطي عينيه، معلقًا: “قريبا”.

حفلات هاني شاكر في لبنان

وكشف الفنان هاني شاكر أنه سيحيي حفلتين في لبنان الأولى يوم 30 ديسمبر والثانية ليلة رأس السنة.

وكتب هاني شاكر عبر حسابه على تويتر: “كل حبايبي في لبنان بفترة الأعياد حكون معاكم بحفلتين: أول حفلة ٣٠ ديسمبر بصالة أطلال بلازا، وثاني حفلة ليلة رأس السنة بصالة لاسال صيدا الرميلة، وكل عام وأنتم بخير”.

وكان الفنان هاني شاكر كشف في وقت سابق عن خوضه تجربة درامية الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن السيناريست أيمن سلامة أعد له موضوعًا دراميًّا سيرى النور قريبًا.

الوضع السينمائي

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “دي إم سي”: إلى أنه لا يفضل المشاركة في أي فيلم في الفترة الحالية لصعوبة الوضع السينمائي حاليًّا.

حال السينما

وتابع: “السينما دلوقتِ في منطقة غير المنطقة اللي كنا بنعيشها زمان وفي الماضي كنت أوافق على خوض عمل سينمائي غنائي إنما الآن أرفض ذلك”.

بوابة فيتو