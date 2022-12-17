بعد تصدرها التريند، أبرز تصريحات سمية درويش عن شيرين عبد الوهاب (فيديو)





تصدرت المطربة سمية درويش خلال الساعات القليلة الماضية، تريند موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بعد حديثها عن شيرين عبد الوهاب.

وخلال السطور التالية نرصد أبرز تصريحات سمية درويش لـ “فيتو” عن شيرين عبد الوهاب:

1- شيرين كان عندها حفلة في نفس المكان اللي فيه حفلتي وقالت شيلوا صورتها من جمب صورتي.

2- مش كلامي عن شيرين عبد الوهاب اللي هيطلعني تريند.

3- أنا ماقلتش إنها بتغير مني ولا إنها أعلنت حرب عليَّ.

4- أنا مش بتكلم دلوقتِ عشان أطلع تريند ولكن أنا جات لي الفرصة إني أتكلم.

5- أنا مش بتبلى عليها، ولم يحدث خلاف مباشر بيننا ولا عمري شفتها وجها لوجه.

ابتعاد سمية عن الساحة الفنية

كشفت المطربة سمية درويش سبب قلة أعمالها وابتعادها عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية.

وقالت المطربة سمية درويش في تصريح خاص: “من ناحية قلة أعمالي خلال الفترة الماضية أنا حصل لي ظروف ورجعت وغنيت بعدها اعتزلت ورجعت مجددًا”.

وأضافت: “الحياة خدتني بشكل كبير عن الفن الذي أحبه وكمان مفيش دعم، وطبعًا المجال الفني اختلف تمامًا والذوق العام اختلف تمامًا فأنا طبعًا أصبحت مشتتة وما بقتش عارفة أعمل إيه اللي ممكن يخليني ناجحة ومتواصلة مع الناس”.

بوابة فيتو