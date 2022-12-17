مها الصغير عن زوجها أحمد السقا: بيغني في البيت وبيحب الشعبي (فيديو)





قالت الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، “زوجي بيغني في البيت وبيحب الشعبي وبيكتب شعر كويس أوي”.

غناء أحمد السقا لمحمد فوزي

وتابعت خلال لقائها ببرنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا” المذاع على قناة “سي بي سي”: “أحمد السقا بيغني لمحمد فوزي وصوته حلو”.

وأضافت مها الصغير: “أحمد السقا بيغني الأغاني الشعبية الصعبة، وبيعشق اغنية 3 سلامات”.

مشاركة أحمد السقا في مسرحية سيدتي الجميلة

وخرج الفنان أحمد السقا، عن صمته للرد على الهجوم الذي تعرض له لتجسيده الدور الذي لعبه الفنان الراحل فؤاد المهندس في مسرحية سيدتي الجميلة بعد قرار إعادتها بشكل مختلف، حيث انطلق عرضها يوم 6 ديسمبر في موسم الرياض بالسعودية.

وقال أحمد السقا خلال لقائه في برنامج ET بالعربي، إنه لا يوجد وجه للمقارنة بينه وبين الفنان الراحل فؤاد المهندس، معلقًا:لا وجه للمقارنة لأن الأستاذ فؤاد المهندس على الرأس وفوق الدماغ.

وأضاف السقا ضمن تصريحاته: ممكن نلاقي شوية هجوم مش عايز أقول انتقادات.. لكن احنا بنحاول نعمل حاجة تسعد الجمهور.

وتابع السقا بقوله: أنا لو اتبسطت أثناء تقديمي للشغل.. الجمهور هينبسط ويوصله العمل بصدق.. أكبر مثال وليام شكسبير لو كان اتقفل عليه مكنش هيوصل للجمهور ويشوفه بأشكال مختلفة.

مسرحية سيدتي الجميلة

وشارك في مسرحية سيدتي الجميلة عدد كبير من النجوم أبرزهم، الفنان أحمد السقا وريم مصطفى ومحمد عبد الرحمن توتا وعلاء مرسي ومحسن منصور وليلى عز العرب وعبير منير وأسامة عبدالله ومصطفى عبدالسلام وأحمد على وهالة السعيد ومحمود مليجي ومحمد يسري وجابر فراج رؤية إخراجية جديدة مصطفى حسني، ومن تأليف أيمن بهجت قمر.

يذكر أن مسرحية سيدتي الجميلة، عُرضت عام 1969، ويعاد تقديمها برؤية جديدة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر وتقدم بما يتناسب مع 2022، وهي المشروع الذي تتبناه شركة أيمن بهجت قمر، لإحياء الكلاسيكيات لكي تتعرف عليها الأجيال الجديدة.

وكان تحدث النجم أحمد السقا عن تفاصيل إعادة العرض المسرحي الشهير “سيدتي الجميلة”، وذلك خلال لقائه في برنامج “عرب وود”.

وقال أحمد السقا خلال اللقاء: “طبعًا مش هقول إني راجل ماسك نفسي لا أنا طبعًا عندي رهبة وخضة كبيرة إني هقف على المسرح لتقديم رواية عظيمة زي سيدتي الجميلة”.

وأضاف: “وطبعا إحياء وإعادة التراث للفنان الراحل فؤاد المهندس والفنانة الراحلة شويكار وأتمنى إن شاء الله إننا نعيد تقديمها وإعدادها في أحسن صورة”.

مسرحية سيدتي الجميلة

وعلى جانب آخر، أطلق أبطال وصناع مسرحية “سيدتي الجميلة” العرض الأول لها مساء أمس الثلاثاء على مسرح أبو بكر الشدي بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض 2022.

وتم الكشف عن تفاصيل العرض الأول لمسرحية سيدتي الجميلة فى موسم الرياض ويُقام يوميًا، ابتدأ من اليوم الثلاثاء 6 وحتى 10 من شهر ديسمبر الجاري.. وكشفت قنوات سعودية عن أن العرض الأول للمسرحية رفع شعار كامل العدد.. ونستعرض صور جديدة من العرض الأول.

بوابة فيتو