“يا ويلك”.. جني مارد يهدد راقي شرعي بالانتقام إذا قرأ على شخص ممسوس





كشف الباحث في ما وراء الطبيعة عبدالرحمن الزحيفي، عن قصة جني مارد هدد راقي إذا قرأ على ممسوس.

وقال الزحيفي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق “تيك توك”:”الجن ينتقم عادة من الراقي.. ففي يوم ما زار راقي، مريض أو ممسوس فقرأ عليه أول يوم فوجد صعوبة في القراءة على هذا الممسوس فقال له بكرا برجع”.

وأكمل:” الراقي أبلغ أسرة الشخص الممسوس بأنه سيرقيه 3 مرات، وفي اليوم الثاني اتصلوا بالراقي وسألوه عن موعد قدومه”.

وأشار:”اتفق معهم بأنه سيذهب إليهم بين المغرب والعشاء، ثم اعتذر وأصر الشيخ وقال ما أقدر أجي ولا أرقيه”.

وأبان:”اكتشفوا أن الراقي جاء له تهديد من مارد الجن (لو تدخلت وقرأت على هذا الممسوس يا ويلك)”، لافتا:” الراقي قال إنه محصن ولكن أولاده ممكن يصير لهم شيء بسبب هذه الرقية”.

صحيفة المرصد