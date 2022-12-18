بالفيديو.. علاء مرسي يبرر سبب انتقاده تمثيل الفنانة التونسية درة





برر الفنان المصري علاء مرسي سبب انتقاده تمثيل الفنانة التونسية درة، خلال تصريحات تلفزيونية كان قد أدلى بها سابقًا، وأثارت جدلًا واسعًا.

وقال خلال لقاء إعلامي إن “الفنانة درة اتصلت به، وعاتبته بسبب انتقاده تمثيلها”.

وأكد “مرسي” أنه قام بالاعتذار كثيرًا للفنانة درة، معتبرًا أنه “جرحها كإنسانة”، لافتًا إلى أنه لا يوجد أي علاقة عمل أو معرفة تجمعهما، لكنه مشاهد لأعمالها.

وأردف أنه عبَّر عن رأيه فقط بكل صراحة، مشددًا على أنه “لا يزال على رأيه، بأن الفنانة درة نجمة كبيرة وجميلة جدًا، لكنها بحاجة للعمل أكثر على مهنتها في التمثيل”.

وكان الفنان علاء مرسي قد حل ضيفًا على برنامج “واحد من الناس” في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وعبَّر آنذاك عن رأيه حول عدد من الفنانين، قائلًا: “هناك عدد من الفنانين مبيعرفوش يمثلوا، ولكنهم أصبحوا نجومًا مثل: نبيلة عبيد، ونادية الجندي، وأحمد حلمي، ودرة ، وهذا من وجهه نظري”.

وتسببت تصريحات الفنان المصري بموجة جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفعه للخروج لاحقًا، والتعبير عن استيائه.

وشدد على أنه “لم يقصد الإهانة”، لافتًا إلى أن النجوم الذين تحدث عنهم هم نجوم هذا الجيل ويمتلكون موهبة كبيرة.

وعلق بالقول: “لكن ما حدث هو استقطاع لكلامي وترتيبه بشكل يسيء لمن أتحدث عنهم من أجل الترند”.

وقدَّم علاء مرسي اعتذاره للفنانين الذين ذكرهم، مضيفًا: “أنا شخص عفوي، وأتحدث بتلقائية وزملائي جميعًا يعرفون ذلك عني، ولكن بعد ما حدث لن أتحدث إلا عن أعمالي الفنية فقط، ولن أتدخل في أي شيء لا يخصني، متمنيًا التوفيق للجميع”.

إرم نيوز