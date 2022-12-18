تامر حسني يوجه رسالة لـ ويجز قبل نهائي كأس العالم 2022





وجه النجم تامر حسنى عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير “انستجرام” رسالة إلى مطرب الراب ويجز، وذلك قبل انطلاق نهائي كأس العالم 2022 على ملعب لوسيل بدولة قطر.

تامر حسني

ونشر تامر حسنى صورة تجمعه مع ويجز عبر خاصية الإستوري، وعلق عليها قائلا: “ربنا معاك حبيبى عايزين نولع الدنيا”، على خلفية تقديم مطرب الراب أغنية “عز العرب” في حفل بين شوطي نهائي المونديال بين الأرجنتين وفرنسا.

مشاهدة لقاء الأرجنتين وفرنسا مساء اليوم في نهائي كأس العالم 2022، ويلتقى منتخب الأرجنتين ومنتخب فرنسا في الخامسة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، على إستاد لوسيل في نهائي كأس العالم.

نهائي كأس العالم 2022

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تشكيل الأرجنتين لمواجهة فرنسا

وفي سياق متصل أعلن ليونيل سكالوني، على التشكيل الذي يخوض به مواجهة فرنسا ضمن نهائي كأس العالم قطر 2022.

إيمليانو مارتينيز في حراسة المرمى.

خط الدفاع: ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، نيكولاس أوتاميندي، اكونيا.

خط الوسط: رودريجو دي بول، إنزو فيرنانديز، أليكسيس ماك أليستر.

خط الهجوم: دي ماريا، ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز.

بوابة فيتو