نهائي كأس العالم 2022، هنيدي يسخر من أداء فرنسا في الشوط الأول





كأس العالم 2022، سخر الفنان الكوميدي محمد هنيدي من أداء منتخب فرنسا أمام الأرجنتين في الشوط الأول من المباراة التي جمعت بينهما في نهائي كأس العالم قطر 2022.

وكتبت هنيدي في تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر: “الأرجنتين تقهر منتخب الديوك الدايخة في أول شوط وأفضل شوط في تاريخ الأرجنتين”.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأرجنتين وفرنسا، بتقدم التانجو بثنائية نظيفة في المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد لوسيل، في نهائي مونديال قطر.

هدف الأرجنتين الأول أمام فرنسا في نهائي كأس العالم

أحرز هدف الأرجنتين الأول في نهائي كأس العالم 2022، ليونيل ميسي في الدقيقة 23 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بسبب تدخل عنيف ضد دي ماريا.

هدف الأرجنتين الثاني أمام فرنسا في نهائي كأس العالم

فيما سجل أنخيل دي ماريا الهدف الثاني لـ منتخب الأرجنتين في شباك فرنسا بالدقيقة 36 بعد تمريرة رائعة من ليونيل ميسي لينفرد دي ماريا ويسددها في الشباك ليعلن تقدم فريقه 2 / 0 في نهائي كأس العالم 2022.

وانحصر اللعب في وسط الملعب مع الدقائق الأولى من نهائي كأس العالم 2022، قبل أن يفرض منتخب الأرجنتين سيطرته على مجريات الأمور بفضل انطلاقات ليونيل ميسي وألفاريز.

وفي الدقيقة العاشر، تعرض هوجو لوريس حارس مرمى فرنسا للإصابة ليتلقى العلاج في الملعب، قبل أن يعود للمشاركة مع الديوك في نهائي كأس العالم 2022، قبل أن تفرض الأرجنتين سيطرتها تماما وتسجل هدفين عن طريق ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا.

وشهد حفل ختام كأس العالم 2022 الذي استمر 15 دقيقة، الاحتفال بـ 29 يومًا لـ كأس العالم 2022 من خلال بالشِّعر والموسيقى، حيث قدّم فنانو الأغنيات الرسمية للبطولة مقطوعاتهم قبل موقعة الأرجنتين وفرنسا.

وأبرز حفل الختام اجتماع العالم بأسره على مدى 29 يومًا من المنافسات، فى فعالية تحتفي بالشِّعر والموسيقى، وتوليفة موسيقية من الأغاني الرسمية للبطولة، والتي تقدمها مباشرة أمام الجماهير في الملعب كوكبة من المغنين، حيث أدى دافيدو وعايشة أغنية “هيا هيا”، بينما قدم الفنانان أوزونا وجيمس أغنية “أرحبو”، بالإضافة إلى الفريق النسائي الكامل لأغنية Light the Sky المكوّن من نورة فتحي وبلقيس ورحيمة رياض ومنال.

من ناحية أخرى، أعلن ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن تشكيلة الفريق للقاء الأرجنتين في نهائي كأس العالم في قطر.

بوابة فيتو