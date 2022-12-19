نجل شقيق عبد الحليم حافظ يرد علي تصريحات داليا البحيري:”صوته كان قوي لأنه غني جبار”





داليا البحيري، رد محمد شبانة ابن شقيق المطرب الراحل عبد الحليم حافظ علي تصريحات الفنانة داليا البحيري التي قالت فيها :” عبد الحليم مكنش أقوي صوت، لكنه كان ذكي في اختيار الأغاني”

أبن شقيق العندليب

وقال شبانة في تصريح خاص لـ(فيتو):” كل واحد حر في رأيه وفي تقييمه للفنان، ولكن عبد الحليم حافظ صوت قوي، لأنه غني أغنية “جبار” التي تتطلب مساحة صوت عريضة

وأضاف ابن شقيق العندليب:” وبشهادة الفنانة شادية قالت إنها كانت تتخيل العندليب عبد الحليم حافظ ضخم البنيان من قوة صوته وتفاجأت أن جسمه حجمه صغير.

و أكمل:” كل واحد له ذوقه وتعليقاته، ولكن عبد الحليم حافظ إحساس وصوت لن يتكرر و أجيال ورا أجيال حافظين أغانيه

واختتم ابن العندليب قائلا:” والحكاية مش هتقف عند تعليق الفنانة داليا البحيري، لأن الناس كلها عارفة مين هو عبد الحليم حافظ.

ومن ناحية أخري، علق محمد شبانة ابن شقيق العندليب الراحل عبد الحليم حافظ على تصريحات مؤدي المهرجانات عمر كمال والتي قال فيها بأنه تمني أن يكون مثل العندليب.

وقال محمد شبانة في تصريح خاص لفيتو:” يمكن عمر كمال قال كده عشان واخد العندليب قدوة له وهذا شيء كويس، ولكن العندليب لن يتكرر، مضيفا:” ربنا أنعم عليه بنعم كتيرة جدا وصوته لن يتكرر مش هييجي زيه تاني”.

بوابة فيتو