آمبر هيرد تعلن تسوية قضيتها مع جوني ديب





آمبر هيرد، أعلنت الممثلة الشهيرة عن تسوية قضيتها مع طليقها جوني ديب، وذلك عبر بيان نشرته علي حسابها الرسمي علي موقع الفيديوهات والصور “انستجرام”.

وقالت آمبر هيرد خلال بيانها:” اتخذت هذا القرار الصعب بعد أن فقدت كامل إيماني بالقضاء الأمريكي الفاسد، هذا القرار صعب للغاية، وجاء بعد قدر كبير من المداولات، من المهم بالنسبة لي أن أقول إنني لم أختر هذا مطلقًا.. لقد دافعت عن حقي، ونتيجة ذلك تدمرت حياتي.. إن التشهير الذي واجهته على وسائل التواصل الاجتماعي، هو نسخة مضخمة من الإساءات التي تواجهها النساء عندما تكون الضحية”.

صوّرت آمبر هيرد التسوية على أنها الملاذ الأخير، خلال بيانها، قائلة: “فرصة أخيرة لتحرير نفسي من شيء، حاولت تركه منذ أكثر من ست سنوات، وبشروط يمكنني الموافقة عليها.. لم أعترف بأي اعتراف، هذا ليس عملًا من أعمال التنازل.. لا توجد قيود أو كمامات فيما يتعلق بتحرك صوتي إلى الأمام”.

فيما لم تفصح آمبر هيرد، خلال بيانها، عن شروط التسوية، التي توصلت إليها مع جوني ديب.

بوابة فيتو