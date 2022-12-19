حسين فهمي يكشف كواليس أغنية يا واد يا تقيل مع سعاد حسني (فيديو)





كشف الفنان حسين فهمي، كواليس أغنية “يا واد يا تقيل” مع الفنانة الراحلة سعاد حسني، من فيلم “خلى بالك من زوزو”.

أغنية يا واد يا تقيل

وقال “فهمي” خلال لقائه ببرنامج “مع بوشعيل” المذاع على قناة “أبو ظبي”:”كلمني تاكفور أنطويان منتج الفيلم، وقال لي فيه اجتماع مع صلاح جاهين في بيته علشان فيه أغنية من الفيلم هنسمعها، فرحت لقيت سعاد حسني وكمال الطويل وحسن الإمام المخرج، وجميعهم قامات فنية كبيرة”.

تلحين كمال الطويل للأغنية

وتابع:”ابتدى صلاح جاهين يقول كلمات الأغنية، فسمعنا الكلام وصلاح كان عنده بيانو قعد عليه كمال الطويل يدندن واتلحنت الأغنية وإحنا قاعدين يومها بالليل، واكتشفت إن كمال الطويل مبيكتبش نوتة فكلمنا حد ييجي يكتب نوتة، فاكتشفت إن الموسيقار اللى جاء لكتابة النوتة هو أستاذ الموسيقي بتاعي في المدرسة، وعلي 7 الصبح ظهرت أغنية يا واد يا تقيل”

وتابع:”طبعا مقدرش أعمل الأغنية في عمري دلوقتي وعلشان أعملها لازم تكون سعاد حسني موجودة ”

وتصدر اسم الفنان حسين فهمي مؤشرات البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بعد تصريحاته الأخيرة عن الفنان حسن يوسف والتي قال فيها:” لا يتم توجيه أية دعوة للفنان حسن يوسف لمهرجان القاهرة السينمائي أو تخصص جائزة باسمه لأنه يرى أن الفن حرام”.

وترصد فيتو خلال السطور التالية القصة الكاملة لـ أزمة حسين فهمي وحسن يوسف:

بداية القصة

بدأت القصة حينما أرجع الفنان حسين فهمي سبب تجاهل دعوة الفنان حسن يوسف لمهرجان القاهرة السينمائي وتخصيص جائزة باسمه، إلى أنه يرى أن الفن حرام.

حسن يوسف يرد علي حسين فهمي

وخرج الفنان القدير حسن يوسف عن صمته ليرد بقوة على تصريحات الفنان الكبير حسين فهمي، وقال الفنان حسن يوسف لـ “فيتو”: والله حقيقةً أنا مستغرب جدًا جدًا، حسين فهمي جاري ساكن جنبي بالظبط، وعارفني جيدًا وعارف أبنائي، لكنه لا يراني، ويمكن لأننا جيران تحدث مناوشات ومشادات بيننا بشكل شبه مستمر ودائم، ونجلى عمر يُغار عليا ولا يتحمل كلمة من القريب أو الغريب عني فيها إساءة أو تقليل من شأني، لأنه يراني قامة كبيرة واسم مصري عملاق لا يُستهان به.

وتابع حسن يوسف: يظهر أن حسين فهمي تنبأ باعتزالي التمثيل دائمًا وإني حرمته كمان، كوني مبتعدًا عن الساحة الفنية ولم أُشارك بأعمال جديدة سواء بالسينما أو بالتليفزيون، لأني أحترم ما قدمته طوال سنوات طويلة من العمل المتميز فلا أريد أن أُشارك بالأعمال الجديدة من أجل المشاركة فقط، ومن يقول أني أُحرم الفن مخطئ كبير لأني طوال سنين عمري وأنا أحترم وأُقدر تلك المهنة.. أحترم لا أُحرم..

واختتم الفنان حسن يوسف حديثه: كل ما هنالك إني انتظر عملًا يليق باسمي لأعود من جديد.. وللفنان حسين فهمي مني كل الاحترام والتقدير، فهو سيظل زميلا فى مهنة شريفة تجمعنا.

هجوم نجل حسن يوسف علي حسين فهمي

وشن الفنان الشاب عمر نجل الفنان القدير حسن يوسف هجومًا عنيفًا على الفنان الكبير حسين فهمي بعد تصريحاته الأخيرة عن والده.

وخرج عمر حسن يوسف عن صمته ليُدافع عن والده ويهاجم تصريحات الفنان حسين فهمي عن والده.

بوابة فيتو