أول ظهور للفنان محمد عبده بعد تعرضه لوعكة صحية (فيديو)





محمد عبده ، تعرض فنان العرب محمد عبده إلي وعكة صحية بشكل مفاجئ نقل علي أثرها إلي أحد المستشفيات في أبو ظبي.

وحرص الفنان رابح صقر علي زيارة الفنان محمد عبده في المستشفي للاطمئنان علي صحته بعد تعرضه لوعكة صحية.

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الفنان محمد عبده

ومن ناحية أخري وقع فنان العرب محمد عبده مؤخرا عقد شراكة مع شركة روتانا تستحوذ بموجبه الشركة على أرشيف الفنان السعودي ليكون تحت إدارتها.

وحضر توقيع العقد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، وسالم الهندي المدير التنفيذي لـ روتانا.

ونشر تركي آل الشيخ صورا من توقيع العقود وكتب عبر حسابه على تويتر: “حضرت اليوم توقيع استثمار أرشيف ومحتوى فنان العرب محمد عبده وشركة روتانا، لينتقل بذلك إرثه الفني ويكون تحت إدارة روتانا بأكبر عقد فنان في الشرق الأوسط والوطن العربي”.

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية في وقت سابق عن مشروع عمل مسرحي جديد للنجم أحمد حلمي بالتعاون مع هيئة الترفيه ومنصة شاهد.

ونشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو برفقة أحمد حلمي قال خلاله إنه سيكون هناك مسرحية عالمية لـ أحمد حلمي قائلا: هتكسر الدنيا”.

بوابة فيتو