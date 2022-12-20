رزان مغربي تقدم حفل كارول سماحة وعمرو مصطفى في دبي





تغادر النجمة رزان مغربي إلى دبي خلال اليومين المقبلين لتقديم حفل غنائي هناك يوم 22 ديسمبر الجاري.

وتقدم رزان مغربي الحفل الذي يجمع كل الفنانة اللبنانية كارول سماحة، والمطرب عمرو مصطفى.

مشاركة رزان مغربي في موسم الرياض

وكانت الفنانة والإعلامية رزان مغربي تواجدت مؤخرا في العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في موسم فعاليات الرياض، إلى جانب تسجيل لقاء لصالح التلفزيون السعودي.

وحلت رزان مغربي خلال اللقاء ضيفة على برنامج “عالوعد” الذي تقدمه الفنانة السعودية وعد.

آخر أعمال رزان مغربي

وعرض لـ رزان مغربي مؤخرًا مسلسل “الضاحك الباكي” على شاشة قناة CBC وجسدت من خلاله دور بديعة مصابني.

مسلسل الضاحك الباكي من بطولة الفنان عمرو عبد الجليل، وجسد العمل السيرة الذاتية للفنان الكبير الراحل نجيب الريحاني، والعمل من تأليف الكاتب الصحفي والسيناريست محمد الغيطي، وإخراج محمد فاضل.

مسلسل الغرفة 207

كما يعرض لـ رزان مغربي حاليًّا مسلسل الغرفة 207 عبر منصة شاهد من بطولة محمد فراج، وانتهت رزان أيضًا من تصوير دورها في مسلسل “عودة البارون” بطولة الفنان حسين فهمي ويعرض المسلسل قريبًا.

يذكر أن رزان مغربي حصلت مؤخرًا على الجنسية المصرية وعبرت عن فخرها الشديد وسعادتها البالغة بهذه الخطوة، موضحة أن الحصول على الجنسية المصرية شرف لأي شخص، فقد سعت لها من اللحظة الأولى لقدومها وإقامتها في مصر.

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