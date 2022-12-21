بالفيديو.. أغرب طريقة لصنع العصير في شوارع الهند





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لهندي يصنع عصير من مكونات مختلفة في شوارع الهند .

وأظهر الفيديو ، أحد الأشخاص وهو يقف على طاولة بأحد شوارع الهند ، وضع عليها خلاط كهربائي ، وعدد من الأواني والقارورات التي بدت غير نظيفة ، تحوي فاكهة وخضروات تم تقطيعها ووضعها في ماء .

وأبان الفيديو ، قيام البائع بوضع الماء بالخلاط دون غسله ، ثم وضع الخضار والفاكهة بيديه ، وبعد خلطهم سويا قام بتصفيته وتقديمه للمواطنين الذين احتشدوا أمامه للحصول على العصير .

صحيفة المرصد