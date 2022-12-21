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بالفيديو.. أغرب طريقة لصنع العصير في شوارع الهند
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لهندي يصنع عصير من مكونات مختلفة في شوارع الهند .
وأظهر الفيديو ، أحد الأشخاص وهو يقف على طاولة بأحد شوارع الهند ، وضع عليها خلاط كهربائي ، وعدد من الأواني والقارورات التي بدت غير نظيفة ، تحوي فاكهة وخضروات تم تقطيعها ووضعها في ماء .
وأبان الفيديو ، قيام البائع بوضع الماء بالخلاط دون غسله ، ثم وضع الخضار والفاكهة بيديه ، وبعد خلطهم سويا قام بتصفيته وتقديمه للمواطنين الذين احتشدوا أمامه للحصول على العصير .
— Baher Esmail (@EsmailBaher) December 20, 2022
صحيفة المرصد