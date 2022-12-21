بالفيديو.. فتاة تثير الجدل بإعلان أنها «أول تونسية تتزوج من رجلين»: «هعدل بينهم»





أعلنت فتاة تونسية تلقب نفسها بـ«الحاجة سندس» عبر حسابها الشخصي على تيك توك، عن عزمها الزواج من رجلين خلال الأيام القادمة.

الفتاة التي يتابعها حوالي 50 ألف شخص، خرجت على متابعيها منذ 3 أيام، بفيديو مقتضب قالت من خلاله أن القانون التونسي يسمح بتعدد الأزواج بالنسبة للنساء، وهو ما حفزها للإقدام على هذه الخطوة.

وزعمت سندس أنها ستكون بهذه الخطوة «أول فتاة تونسية تجمع بين رجلين»، وتابعت: «وهما موافقين، وقررنا نعقد القران في ديسمبر، نسأل أصحابي وأحبابي بيش يحضورا، أنا سعيدة».

فيديو حصل على أكثر من 100 ألف مشاهدة، وأثار جدلًا واسعًا في الشارع التونسي ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث نصحها عدد من الفتيات بأن تعدل بين الرجلين.

وخرجت سندس في فيديو أخر، لترد على الانتقادات وتقول: «العدل موجود، أنا أعرف ما لي وما علي، وهما يعرفوا ما ليهم وما عليهم».

وأضافت: «سأضع زوج في عين، وزوج في عين أخرى، وحتى الآن ما بعرف المطالب، لكن سيكونوا موجودين معي في فيديو لاحق يحكوا عن قرارانا مع المحامي بن صالحة، سيكون شاهد على صداقنا».

من جانبه، خرج المحامي التونسي، منير بن صالحة عبر إذاعة «IFM» وعلق على قرار «سندس»، وقال: «القانون يقول تعدد الزوجات ممنوع، ولم يتحدث عن تعدد الأزواج، والمرأة التي تتزوج أكثر من رجل لا تعاقب قانونيا».

وأشار بن صالحة، في تصريحات إذاعية، أن عدم تحدث القانون التونسي عن تعدد الأزواج بالنسبة للمرأة يعتبر بمثابة الثغرة القانونية، وأنه فقط نص على منع تعدد الزوجات.

وتقتنع الفتاة التونسية بمقولة «أبعد عن حياتك أولئك الذين يجعلونك تعاني، لتعش حياتك»، والتي دونتها باللغة الفرنسية عبر حسابها على تيك توك.

وتشارك سندس عبر حسابها عشرات الفيديوهات، التي تحتوي على مشاهد مختلفة من حياتها الشخصية وتجاربها ورحلاتها المختلفة.

المصري لايت