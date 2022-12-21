طفل حاول تقليد لعبة “تشارلي” في غرفته .. وعندما دخلت عليه والدته كانت الصدمة!





أنهى طفل مصري حياته شنقاً داخل منزله، في محاولة منه لمحاكاة تحدي الـ”تيك توك” المنتشر حالياً بين طلاب المدارس والذي يعرف بـ”تحدي تشارلي” أو “لعبة الشياطين”

وبدأت القصة بعثور أسرة في منطقة بهتيم التابعة لمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية على نجلها الطفل البالغ 12 عاماً مشنوقاً داخل غرفة نومه.

وكشفت والدة الطفل خلال التحقيقات، بحسب العربية نت، أنها عثرت على مقطع فيديو كان إلى جانبه عن كيفية استخدام “لعبة الشياطين” أو تحدي “تشارلي” كما يطلق عليه، عبر تطبيق “تيك توك”.

وتوصلت الأم إلى أن نجلها الضحية كان يحاول تقليد اللعبة فأقدم على شنق نفسه بواسطة حبل، وفارق الحياة، وتم إيداع جثمان الطفل المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق التي صرحت بالدفن عقب ورود الصفة التشريحية وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

صحيفة المرصد