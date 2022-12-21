محمد عبده يغادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية





غادر الفنان محمد عبده المستشفى الذي كان يوجد به، وذلك بعد تحسن حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية دخل على أثرها أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

ونشر الحساب الرسمي «لروتانا لايف» عبر إنستغرام مقطع فيديو للفنان محمد عبده لحظة خروجه من المستشفى، مرفقاً بالتعليق التالي: «فنان العرب محمد عبده يغادر المستشفى ولله الحمد، تمنياتنا لأبو نورة بدوام الصحة والعافية».

يذكر أن محمد عبده أحيا الشهر الماضي حفلاً غنائياً في موسم الرياض على مسرح محمد عبده أرينا مع نخبة من نجوم الطرب والفنانين الشباب، بحضور جماهيري كامل العدد، عاش خلاله جمهور موسم الرياض ليلة استثنائية وأجواءً طربية بامتياز منذ لحظة بدء الحفل، وأطل بعدها على جمهور الحفل، الذي حمل عنوان «ليلة فنان العرب»، وبدأ هذه الليلة بأغنيته الشهيرة «اختلفنا»، التي بدأها بموال أشعل به حماس الحضور.

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