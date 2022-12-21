مصير مسلسل منة شلبي في رمضان 2023





منة شلبي، تساؤل عدد كبير من جمهور الفنانة منة شلبي عن مصير مسلسلها الجديد “ تغيير جو” وذلك بعدما أ مرت النيابة العامة اليوم الأربعاء بإحالة الفنانة منة شلبي لمحاكمة الجنايات؛ لمعاقبتها على ما أسند إليها من إحرازها جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا.

وكشفت نسرين ظواهرة، المتحدث باسم الشركة المنتجة لمسلسل منة شلبي “تغيير جو” عن مصير العمل.

وقالت نسرين ظواهرة في تصريح خاص لـ (فيتو):”إن مسلسل الذي تقوم ببطولته الفنانة منة شلبي سيعرض في رمضان 2023 ولا يوجد أي تغييرات”.

وأمرت النيابة العامة اليوم بإحالة المتهمة منة شلبي للمحاكمة الجنائية؛ لمعاقبتها على ما أسند إليها من إحرازها جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا.

تحريات الشرطة عن منة شلبي

وأقامت النيابة العامة الدليل قبلها من شهادة خمسة شهود على الواقعة، وما توصلَّت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة بمحل ضبطها، فضلًا عمَّا أسفر عنه فحص المعمل الكيماوي للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها.

وكانت النيابة العامة قد استكملت تحقيقاتها بعد ضبط المتهمة بالاستماع لشهادة خمسة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، والتي كان حاصلها أن فحص حقائب المتهمة بجهاز الأشعة أثناء إنهائها الإجراءات الجمركية ظهر خلاله وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشًا دقيقًا أسفر عن العثور على مواد مخدِّرة بالحقائب.

فألقي القبض على المتهمة، وضبط ما بحوزتها من مخدرات، وقد شاهدت النيابة العامة بتسجيلات آلات المراقبة دخول المتهمة المنطقة الجمركية والعثور على المضبوطات داخل حقائبها، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أنَّ المضبوطات تحوي جوهرين مخدرين هما الحشيش والقِنَّب المدرجين بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

كما شهد مجري التحريات حول الواقعة بصحة ضبط المخدرات بحوزة المتهمة وحيازتها لها بقصد التعاطي.

سبب إحالة منة شلبي للجنايات

حيث كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الماضي بضبط الممثلة منة شلبي بمطار القاهرة الدولي حال عودتها من الخارج وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية، وكان بحوزتها عدد من الحقائب تحوي متعلقاتها الشخصية والتي بوضعها على جهاز الفحص بالأشعة تبين وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشًا دقيقًا أسفر عن العثور بها على مواد يُشتبه في كونها مخدرات، فأُلقي القبض عليها وتم التحفظ على المواد المضبوطة.

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