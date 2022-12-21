تفاصيل حفل فنان العرب محمد عبده في مصر ليلة رأس السنة





يحيي فنان العرب محمد عبده حفلا غنائيا يوم 31 ديسمبر الجاري ليلة رأس السنة في مصر بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا جماهيريا كبير.

حفل محمد عبده

ومن المفترض أن يقدم الفنان محمد عبده باقة من أغانيه المميزة خلال حفله المقبل في مصر ليلة رأس السنة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وعلي جانب آخر، تعرض فنان العرب محمد عبده إلى وعكة صحية بشكل مفاجئ نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات في أبو ظبي.

وحرص الفنان رابح صقر علي زيارة الفنان محمد عبده في المستشفي للاطمئنان علي صحته بعد تعرضه لوعكة صحية.

عقد شركة روتانا مع محمد عبده

يذكر أن وقع فنان العرب محمد عبده مؤخرا عقد شراكة مع شركة روتانا تستحوذ بموجبه الشركة على أرشيف الفنان السعودي ليكون تحت إدارتها.

وحضر توقيع العقد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، وسالم الهندي المدير التنفيذي لـ روتانا.

ونشر تركي آل الشيخ صورا من توقيع العقود وكتب عبر حسابه على تويتر: “حضرت اليوم توقيع استثمار أرشيف ومحتوى فنان العرب محمد عبده وشركة روتانا، لينتقل بذلك إرثه الفني ويكون تحت إدارة روتانا بأكبر عقد فنان في الشرق الأوسط والوطن العربي”.

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية في وقت سابق عن مشروع عمل مسرحي جديد للنجم أحمد حلمي بالتعاون مع هيئة الترفيه ومنصة شاهد.

ونشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو برفقة أحمد حلمي قال خلاله إنه سيكون هناك مسرحية عالمية لـ أحمد حلمي قائلا: هتكسر الدنيا”.

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