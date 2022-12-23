وفاة الداعية سعاد الفاتح البدوي





توفيت الداعية الإسلامية سعاد الفاتح البدوي، الجمعة، عن عمرٍ يناهز 90 عامًا، بعد صراعٍ طويل مع المرض.

وسعاد الفاتح البدوي،هي أكاديمية وسياسية وبرلمانية وصحفية سودانية. اشتهرت بفضل نشاطِها الكبير في مجال الدفاع والدعوة إلى حقوق المرأة.

والداعية سعاد الفاتح، المولودة في مدينة الأبيض بمحافظة كردفان، حصلت على مجموعة من الشهادات بما في ذلك شهادات مرموقة إلى حد ما من جامعة الخرطوم ومن مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة لندن.

وأصبحت سعادة أستاذة اللغة العربية في جامعة أم درمان الإسلامية في عام 1980. ولها ارتباط وثيق بالإسلام حيث انضمت لجماعة الإخوان المسلمون في أوائل عام 1950 لتكون بذلك من بين أوائل النساء المنتسبن لهذه الجماعة.

باج نيوز