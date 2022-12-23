الدول العربية الحاصلة على أعلى عدد من تأشيرات الهجرة إلى أمريكا.. إليكم الترتيب





وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2021، بلغ إجمالي عدد تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة عالميًا حوالي 285 ألفًا.

تمكن تأشيرات الهجرة المواطنين الأجانب من الهجرة إلى الولايات المتحدة للعيش والعمل دون أي من القيود المرتبطة بالتأشيرات لغير المهاجرين. وتتيح للمهاجرين الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، ويتم منح تأشيرات الهجرة على أساس: العلاقات الأسرية، والعمل، واللجوء أو الاختيار في برنامج الهجرة المتنوعة.

ووفقًا للتقرير، جاءت اليمن على المستوى العربي في المرتبة الأولي بالحصول على أعلى عدد من تأشيرات الهجرة إلى أمريكا، ليصل الإجمالي إلى حوالي 4.7 ألف تأشيرة في عام 2021. وجاءت بعدها المغرب ثم الأردن بمجموع 3.5 ألف و2.7 ألف على التوالي.

إليكم في الانفوغرافيك أعلاه نظرة على ترتيب الدول العربية الحاصلة على أعلى عدد من تأشيرات الهجرة إلى أمريكا لعام 2021.

CNN Arabic