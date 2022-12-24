الإرصاد: درجات الحرارة توالي إنخفاضها بشقيها العظمى والصغرى





توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوي – وحدة الإنذار المبكر أن توالي درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى إنخفاضها ليشمل جميع البلاد . وأضافت الهيئة أن أعلى درجة حرارة متوقعة لليوم هي 34°م في مدينتي حلفا الجديدة والدمازين وأدنى درجة حرارة متوقعة 0.9 °م في كل من مدينتي دنقلا وكريمة. أعلى درجة حرارة سُجلت يوم أمس كانت 34.5 °م في مدينة الدمازين وأدناها سُجلت في مدينة دنقلا حيث كانت 0.9°م. وأشارت الهيئة لنشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في شمال ، أواسط وغرب البلاد. أهم معالم الطقس لليوم منخفض السودان الحراري يغطي أقصى جنوب شرق البلاد ومرتفع جوي يتمركز في شمال غرب أفريقيا يمتد ليشمل معظم أنحاء البلاد.

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