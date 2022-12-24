محمد حماقي ضيف صاحبة السعادة في سهرة رأس السنة (فيديو)





يحل النجم محمد حماقي ضيفًا على إحدى حلقات برنامج “صاحبة السعادة” مع الفنانة إسعاد يونس وذلك عبر شاشة قناة dmc ضمن الاحتفالات بالعام الجديد 2023.

حلقة محمد حماقي مع إسعاد يونس

و طرحت الصفحة الرسمية لقناة dmcعبر موقع الصور الشهير “انستجرام” البرومو الرسمي لحلقة محمد حماقي مع الفنانة إسعاد يونس، مصحوبة بتعليق: “واحنا بنودع سنة فاتت ونستقبل سنة جديدة هنقضي سهرة مميزة مع النجم محمد حماقي وباقة مع أحلى الأغاني

برنامج صاحبة السعادة

وتابعت الصفحة: “هنعيش معاه أجمل الحكايات الممتعة وكمان هنشوف دويتو رائع بينه وبين الإعلامية القديرة إسعاد يونس استنونا في سهرة خاصة يومي السبت والأحد القادمين فقط على شاشة dmc”.