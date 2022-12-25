مطربة تصيب نفسها بفيروس كورونا عمداً للحاق بحفل رأس السنة





واجهت المطربة الصينية الشهيرة، جين تشانج، ردود أفعال عنيفة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن كشفت عن تعمدها إصابة نفسها بفيروس كورونا.

يأتي الهجوم عليها في وقت تواجه فيه الصين ارتفاعًا هائلاً في حالات الإصابة بفيروس كورونا بسبب متحور أوميكرون.

واعترفت المطربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنها أصابت نفسها عن عمد بفيروس كورونا حتى لا تتعرض لخطر العدوى أثناء حفل رأس السنة الذي يقام في نهاية شهر ديسمبر.

ومن خلال مقابلاتها الكثيرة لأصدقائها المصابين بالفيروس والاختلاط بهم، التقطت تشانج العدوى وأصيبت بالفيروس، موضحة أنها تريد أن تُصاب الآن حتى لا تتعرض لخطر العدوى خلال حفل رأس السنة.

وكتبت تشانج على مواقع التواصل الاجتماعي «كنت قلقة من أن تتأثر حالتي خلال ليلة رأس السنة الجديدة، لذلك اختلطت بمجموعة من أصدقائي المصابين بالفيروس واعتقدت أنه لا يزال أمامي وقت كافٍ للتعافي».

وأضافت المطربة -البالغة من العمر 38 عامًا- أنها نامت ليوم وليلة كاملة بعد أن بدأت تشعر بالأعراض وهي الحمى والتهاب الحلق وآلام الجسم. وقالت تشانج أن أعراضها كانت مشابهة لأعراض كوفيد لكنها استمرت يومًا واحدًا فقط «بعد النوم ليوم وليلة، اختفت كل الأعراض التي أعاني منها. شربت فقط الكثير من الماء وتناولت أقراص فيتامين سي، ولم أتناول أي دواء آخر».

ومنذ أن أطلقت منشورها الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، انتقدها الكثيرون بسبب سلوكها غير المسؤول خاصةً في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وارتفاع أعداد الحالات المصابة.

وفي مواجهة ردود الأفعال العنيفة هذه، حذفت المطربة المنشور المثير للجدل من منصة «وايبو» الصينية واعتذرت للمتابعين بقولها «لم أفكر في الأمور جيداً قبل أن أشارك مثل هذا المنشور، وأقدم اعتذاري للمتابعين. كنت قلقة من أنني إذا أصبت بالعدوى في وقت الحفلة، فإن ذلك سيزيد من خطر إصابة أصدقائي بالعدوى مرة أخرى. فقلت لمَ لا أفعل ذلك الآن بنفسي وأمكث في منزلي، بما أنه لا مفر من الإصابة. هذا أكثر أماناً بالنسبة لنا جميعاً».

المصري لايت