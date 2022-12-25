بلوجر مصرية شهيرة تقلب التواصل بما فعلته مع صديقتها المقربة.. وتفجر مفاجأة!





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر منشورًا لسيدة تدعى “سلمى” تهاجم صديقتها البلوجر المصرية رهف الشامي، بعدما تمت خطبتها على طليقها.

علاقة عاطفية

وقالت سلمى صديقة البلوجر رهف الشامي، إن البلوجر أتت إلى حفل زفافها منذ 5 سنوات وإنها صديقة زوجها منذ فترة كبيرة، واعتقدت أنهما أصدقاء فقط حتى اكتشفت خيانتهما، وأن الذي يربطهما علاقة عاطفية وليست صداقة. حسب فيتو.

شرط الطلاق

وأضافت، أن البلوجر رهف الشامي كانت تتقرب منها من أجل زوجها، ثم طلبت من طليقها قبل الانفصال، أن يطلقها لكي توافق على خطبته، وبالفعل طلقها منذ شهر أغسطس الماضي، وتقدم لخطبة البلوجر عقب طلاقه.

البلوجر تعلق

ومن جانبها علقت البلوجر رهف الشامي عبر حسابها بإنستجرام قائلة: “الحقيقة أن أنا وهو كنا قرينا فاتحتنا من 10 سنوات”.

وتابعت قائلة: “بس الشيطان لما يتجسد في صورة إنسان ويوقع بين البشر عشان عينها منه، وكانت جارته وأخت صاحبه مش صاحبتي أنا نهائي، وفضلت ورانا بكل الطرق عشان توقع بينا أنا كنت 18 سنة”

وأكملت : فعلًا سبنا بعض، وبعدها الأستاذة اتخطبت له، أنا بعدت عنه نهائي لمدة سنة ونصف أو سنتين، واتكلمنا أنا وهو لما اتعزمت على الفرح فقط”.

وأضافت : ذهبت إلى الفرح عشان أكسر جوايا أي مشاعر ناحيته تمامًا.

واختتمت قائلة بأن سامح تحدث إليها وعادا لبعضهما، بعد أن طلق زوجته رسميا.

صحيفة المرصد