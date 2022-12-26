إحراج لمعجبة ورقص غريب، أبرز تصرفات شيرين عبد الوهاب المثيرة للجدل (فيديو)





شيرين عبد الوهاب ، عادت النجمة شيرين عبد الوهاب من جديد لحديث الجمهور ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بعد انتشار مقطع فيديو لها ظهرت فيها وهي ترقص بطريقة غريبة أثناء تواجدها في لبنان مع زوجها حسام حبيب ومجموعة من الأصدقاء في أحد أماكن السهر .

و الأمر لم يقف عند ذلك بل انتشر أيضا لشيرين مقطع فيديو وهي تحرج معجبة طلبت منها التصوير برفقتها.

ومن خلال السطور التالية ترصد فيتو تفاصيل موقفين لشيرين عبد الوهاب أثارا الجدل خلال الـ 24 ساعة الماضية.

رقص شيرين

أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب الجدل في أحدث ظهور لها، فقد انتشر لها فيديو قال البعض إنه في أحد أماكن السهر بدولة لبنان مع زوجها حسام حبيب.

وظهرت شيرين عبد الوهاب تجلس بجوار زوجها حسام حبيب، في فيديو، وهي ترقص بطريقة صاخبة وغريبة، على نغمات أغنية من أغانيها، هي “إيه يعني غرامك ودعني”، وظهر عليها عدم الاتزان.

شيرين برقص هستيري برفقة زوجها حسام!pic.twitter.com/8UYqPIq8Pw — Gorgeous (@gorgeous4ew) December 26, 2022

وما أثار الجدل هو رقص شيرين عبد الوهاب بطريقة قال البعض إنها مبالغ فيها، ولا تليق بنجمة كبيرة في قيمة شيرين.

وظهرت شيرين وهي ترقص أمام زوجها حسام حبيب ومجموعة من الأصدقاء، بطريقة غير معتادة على النجمة الشهيرة.

إحراج شيرين لمعجبة

و انتشر أيضا مقطع فيديو للنجمة شيرين عبد الوهاب خلال الساعات القليلة الماضية أثناء تسوقها في أحد الأماكن وطلبت منها أحدي المعجبات التصوير برفقتها إلا إن “شيرين” رفضت الأمر قائلة”| معلش أنا أسفة مش جاهزة للصور”.

بوابة فيتو