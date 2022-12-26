ليلة رأس السنة، حماقي في سهرة خاصة مع إسعاد يونس على DMC





محمد حماقي، يحل النجم محمد حماقي ضيفا على قناة dmc، مع الفنانة إسعاد يونس، في سهرة خاصة احتفالا برأس السنة الميلادية، يومي السبت والأحد المقبلين، في تمام الساعة 11 مساء.

يتحدث حماقي خلال اللقاء عن مسيرته الغنائية الممتدة لنحو 20 عاما، وتفاصيل التغيرات التي طرأت على حياته الشخصية والمهنية حتى الآن بعد دخول مجال الغناء.

كما يتحدث عن علاقته بوالده الراحل، وطفولته ونشأته، ويروي العديد من المواقف من حياته الشخصية والمهنية. وكذلك علاقته بنجوم الفن في الوسط الغنائي، على رأسهم الفنان محمد منير.

ويقدم محمد حماقي خلال اللقاء العديد من أغنياته الناجحة، وتشاركه إسعاد يونس الغناء في بعضها داخل الاستوديو.

وتحدث النجم محمد حماقي خلال برومو حلقته في برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس عن طفولته، وكواليس مسيرته الفنية.

محمد حماقي

وقال محمد حماقي في البرومو: “كنت طفل متمرد في الطفولة”، كما تحدث عن وفاة والده قائلا: “اللقاء الأخير بيني وبين والدي اتكتب في أغنية ما بلاش”.

برنامج صاحبة السعادة

وكانت الصفحة الرسمية لقناة dmcعبر موقع الصور الشهير “انستجرام” طرحت البرومو الرسمي للحلقة مصحوبة بتعليق: “واحنا بنودع سنة فاتت ونستقبل سنة جديدة هنقضي سهرة مميزة مع النجم محمد حماقي وباقة مع أحلى الأغاني”.

وتابعت الصفحة: “هنعيش معاه أجمل الحكايات الممتعة وكمان هنشوف دويتو رائع بينه وبين الإعلامية القديرة إسعاد يونس استنونا في سهرة خاصة يومي السبت والأحد القادمين فقط على شاشة dmc”.

بوابة فيتو