محمد هنيدي: نفسي أمثل مع يحيي الفخراني وشيكابالا حالة خاصة جدا (فيديو)





محمد هنيدي، بث النجم الكوميدي محمد هنيدي مقطع فيديو لايف عبر صفحته على فيس بوك، تحدث خلاله مع جمهوره عن فيلمه الجديد “نبيل الجميل” وأجاب خلاله عن الأسئلة التي وجهوها له في عدد من الموضوعات المختلفة، منها ما هو فني وغير فني.

وقال “هنيدي” إنه يتمنى التمثيل مع الموهبة العظيمة الفنان يحيي الفخراني، وصرح بهذا من قبل.

وأضاف أنه يدرس عمل مشروع أو أكاديمية هنيدي لفنون المسرح، كما أضاف بأنه قد يكون هناك جزء ثاني من فيلم الإنس والنمس.

وعن كرة القدم قال هنيدي إنه لعب في ناشئي الزمالك لمدة خمس سنوات.

وعن اللاعب الأكثر موهبة حاليا أجاب: شيكابالا، فهو حالة خاصة جدا والشعب العربي كله يستمتع بشيكا”.

وفي وقت سابق استعان الفنان محمد هنيدي بعدد من أصدقائه من المشاهير للترويج لفيلمه الجديد الذي يحمل اسم “نبيل الجميل”، حيث إن الفيلم هو باكورة إنتاجات هنيدي السينمائية، لذلك فقد كثف هنيدي الدعاية للفيلم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطلب من عدد من أصدقائه الترويج للفيلم، ومن بينهم المعلق العماني الشهير خليل البلوشي، الذي دخل في تحدٍ مع هنيدي عبر السوشيال ميديا كنوع من الدعاية لفيلم “نبيل الجميل”.

إعلان فيلم “نبيل الجميل”

ونشر الفنان محمد هنيدي في وقت سابق إعلان فيلمه الجديد “نبيل الجميل”، والذي سيُطرح في دور العرض السينمائي يوم 28 ديسمبر الجاري.

وعلق هنيدي على إعلان الفيلم عبر حسابه على إنستجرام: “توكلنا على الله.. إعلان فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل القصير، ٢٨ ديسمبر بدور العرض، الإعلان هو اللي قصير مش أنا.. يعني القصير نسبة للإعلان نفسه”.

ويجسد الفنان محمد هنيدي شخصية “نبيل الجميل”، وهو دكتور تجميل ناجح، ينافسه عدد من أطباء التجميل، وبسبب نجاحه يضع منافسوه العراقيل في طريقه، وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا.

ويشتهر نبيل الجميل بأنه طبيب التجميل الخاص بعدد من سيدات المجتمع المرموقات، ومن أبرز زائراته في العيادة الخاصة به الفنانة نور اللبنانية، والفنانة رحمة أحمد، والفنانة مادلين طبر واللاتي يشاركن في بطولة الفيلم.

تعرف على أبطال فيلم “نبيل الجميل”

وفيلم “نبيل الجميل” من بطولة محمد هنيدي، والفنانة الشابة رحمة أحمد الشهيرة بـ “مربوحة”، والنجمة اللبنانية نور، والفنان محمد سلام، والفنانة مادلين طبر، ومحمود حافظ، ياسر الطوبجي، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، حجاج عبد العظيم، ضياء المرغني، ومحمد الصاوي.. الفيلم من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعي

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