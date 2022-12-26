إليسا تحيي حفل رأس السنة في الرياض





حفلات رأس السنة 2022، تحيي النجمة اللبنانية إليسا حفلا غنائيا ليلة رأس السنة في العاصمة السعودية الرياض.

ومن المقرر أن يبث الحفل على الهواء مباشرة على شاشة قناة روتانا، والحفل تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ووجهت الفنانة اللبنانية إليسا في وقت سابق عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير “انستجرام” رسالة لجمهورها ومتابعيها، كما هنأتهم بالكريسماس والعام الميلادي الجديد.

عيد الميلاد المجيد

وكتبت إليسا قائلة: “عيد ميلاد مجيد وأعياد سعيدة للجميع.. أتمنى أن يحدث كل ما تريدونه.. ولا تنسوا هذا موسم المعجزات”.

إليسا

وكانت إليسا طالبت في وقت سابق أيضا بضرورة وقف الشائعات حول ألبومها الغنائي الجديد.

وكتبت إليسا قائلة: “من فضلكم توقفوا عن نشر الشائعات حول ألبومي القادم”، في إشارة إلى التكهنات التي أطلقها بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن قرب طرح إليسا ألبومها الجديد مطلع العام المقبل.

بوابة فيتو