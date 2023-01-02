وسط حضور 30 ألف متفرج.. النصر يقدم رونالدو على «مرسول بارك»





يقدم نادي النصر السعودي لاعبه الجديد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو غداً الثلاثاء على ملعب مرسول بارك في الرياض، وهو يرتدي زي العالمي، ويقبل شعاره، ويلتقط صور السيلفي مع الجماهير خلفه.

وسيحتشد 30 ألف متفرج حينما يجرى تقديم رونالدو، من قبل رئيس النادي مسلي آل معمر ومحمد الخريجي أحد أعضاء شرف نادي النصر الداعمين.

ويأتي استقبال النجم البرتغالي على طريقة ريال مدريد في تقديم حفل استقبال كريستيانو رونالدو عام 2009 بملعب سانتياغو برنابيو، وسيشهد حضور شخصيات نصراوية بارزة إلى جانب الإعلاميين والجماهير.

وذكر أن مصادر مطلعة كشفت لها أن “لنجم البرتغالي سيلقي كلمة قصيرة أثناء الحفل للحاضرين، كما يجرى بحث إمكانية نقل التدريبات إلى ملعب مرسول ليكون متاحا للجماهير بحضور 30 ألف متفرج للمرة الأولى.

وأشارت إلى اتفاق إدارة النصر مع شركة الوسائل السعودية للدعاية والإعلان، وبالتنسيق مع الفرنسي رودي جارسيا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، ألا يتجاوز تقديم المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مدة طويلة.

ومن المقرر أن يصل رونالدو اليوم الإثنين إلى الرياض في الساعة الحادية عشرة مساء، بواسطة طائرة خاصة تقله من مدريد، رفقة عائلته ومجموعة من مستشاريه الإعلاميين والقانونيين وسط تشديدات أمنية.

ويخضع رونالدو ظهر غد الثلاثاء لكشف طبي قبل طلب بطاقته الدولية التي تتيح له المشاركة مع النصر في المباريات المقبلة، وأشارت المصادر نفسها، إلى أن كريستيانو سيمكث في أحد الفنادق الشهيرة داخل الرياض، حتى يتم تجهيز مقر سكنه الدائم.

وكان رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، قدم يوم الجمعة الماضي شكره وتقديره لفريق عمل النصر الذي يتواجد خارج السعودية والذي أنهى صفقة النجم العالمي رونالدو، وقال عبر حسابه بموقع “تويتر”: “أشكر إخواني الأعزاء الذي عملوا واجتهدوا لإتمام الصفقة الأهم في تاريخ الرياضة السعودية، وفي مقدمتهم المتفائل محمد الخريجي، وأحمد الغامدي، ووليد المهيدب، وحسن آل الشيخ، وعبدالله التركي”.

ويعد محمد الخريجي رئيس مجلس إدارة شركة الوسائل السعودية، واحداً من أهم رجال الأعمال وأحد أعضاء شرف نادي النصر الداعمين، وأعلن نادي النصر الجمعة الماضي التعاقد مع رونالدو (37 عاماً) لمدة موسمين ونصف الموسم، اعتباراً من يناير 2023 وحتى يونيو 2025، في صفقة انتقال حر.

وتردد أن رونالدو سيحصل على 500 مليون يورو (أكثر من ملياري ريال سعودي) خلال فترة عقده مع النصر، وهو الراتب الأغلى في تاريخ كرة القدم.

وقال الخريجي الذي لعب دوراً كبيراً في حسم صفقة رونالدو، عبر حسابه على “تويتر”: “قيمة مختلفة تضاف إلى بلادنا تعزز مكانته تسويقياً واستثمارياً، كرة القدم صناعة ورياضتنا تستحق المزيد لأننا نعيش في عصر الرؤية التي لا تعترف بالخطوات البسيطة بقيادة قائدنا الملهم، صفقة مهمة ونتمنى أن نشاهد مثلها في دورينا”.

البيان