ياسمين صبري تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها





نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها عبر حسابها على تويتر ظهرت خلالها بإطلالة جذابة.

وأطلت ياسمين صبري خلال الصورة بفستان منقوش بالورد، وتفاعل معها عدد من جمهورها بالتعليقات الإيجابية.

توقعات الأبراج لـ ياسمين صبري في 2023

وكشفت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، في تصريحات سابقة لـ (فيتو)، توقعات الأبراج 2023 للفنانة ياسمين صبري وما ينتظرها في 2023.

وقالت عبير فؤاد أن الفنانة ياسمين صبري، هي من مواليد 21 يناير 1988، وفي عام 2023 قد تميل كثيرا للعصبية، وسيكون معها كل الحظ إذا استطاعت أن تتحكم في انفعالاتها ،وأن تظهر لباقة في التعامل، خاصة في الفترة من 5 يونيو إلى 8 أكتوبر.

وحلت الفنانة ياسمين صبري في وقت سابق ضيفة على الإعلامية إسعاد يونس مقدمة برنامج “صاحبة السعادة”، المذاع على فضائية “dmc”، لدحض كافة الشائعات التي تلاحقها وكيفية التعامل معها، وعلاقتها بالتريند، وأسباب سفرها إلى نيبال، وإصابتها بالاكتئاب.

رحلة نيبال

وأكدت الفنانة ياسمين صبري، أنها سافرت إلى نيبال لممارسة اليوجا، وأنها تعرفت على المنطقة من خلال بحثها على محرك البحث الشهير “جوجل”.

وقالت ياسمين صبري خلال اللقاء: إن أحد الأشخاص كان يصاحبها الرحلة، وأنه كان مسؤولًا عن ممارستها لليوجا، وأنه كان دائمًا يردد لها بأن علاج معاناة أي شخص هو التعمق والإيمان به سواء كان في الحب أو المال أو السن وأن كل شيء ينتهي ولن يدوم.

ياسمين صبري من مواليد الإسكندرية عام 1988، والدها طبيب ووالدتها مهندسة ديكور وجدها قبطان بحري، تخرجت في كلية الإعلام قسم صحافة وعلاقات عامة، كانت تحلم بالعمل كمذيعة، وعملت كمراسلة في قناة الحياة.

بدأت حياتها الفنية بالعمل عملت كموديل في الإعلانات إلى أن التقت بمساعدة مخرج رشحتها للعمل في برنامج “خطوات الشيطان” مع معز مسعود ووذهبت لجلسات تقسيم الأدوار وحصلت على دور (رشا) بطلة البرنامج، وبعدها علمت بوجود جلسات لاختيار الفنانين المشاركين في مسلسل جبل الحلال، ثم توالت بعد ذلك أعمالها الفنية.

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