شاهد بالفيديو.. في واقعة وصفها المتابعون بالفضيحة.. حكم مباراة مريخ الفاشر ومريخ نيالا يحتسب هدفاً من وحي خياله والتصوير يثبت أن الكرة لم تدخل المرمى





في واقعة وصفها المتابعون بالفضيحة التحكيمية أقدم حكم مباراة مريخ الفاشر ومريخ نيالا لحساب مباريات التأهيلي المؤهل للدوري الممتاز على احتساب هدف من وحي خياله.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أثبت اللقطة التي تم تصويرها عبر هاتف أحد المشجعين الموجودين بالمدرجات أن تسديدة لاعب مريخ نيالا من الركلة الحرة المباشرة لم تدخل المرمى.

ولامست الكرة الشباك الجانبية ليفاجئ حكم المباراة الجميع باحتسابه الهدف وسط دهشة واحتجاجات لاعبي وجمهور مريخ الفاشر.

لكن بعض المعلقين والمتابعين أكدوا من خلال تعليقاتهم التي رصدها محرر موقع النيلين أن الحكم تراجع عن قراره وقام بإلغاء الهدف.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين