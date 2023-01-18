شاهد بالفيديو.. السبب لا يصدق!! لماذا دخل لاعبو المنتخب السوداني الى الملعب رغم علمهم بغياب نظيرهم المغربي في بطولة الشان؟





أعد موقع عربي تقرير عن مباراة المنتخب السوداني ونظيره المغربي في بطولة أمم أفريقيا للمحليين “الشان” والتي كسبها المنتخب السوداني بانسحاب نظيره المغربي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد كشف موقع (GOAL Arabia) من خلال التقرير الأسباب التي دفعت صقور الجديان للحضور للملعب رغم علمهم بغياب منافسهم.

لاعبو السودان كانوا مرغمين على التواجد في أرضية الملعب ولم يكن أمامهم أي خيار آخر, بل أن عدم حضور كان سيتسبب لهم في مشكلة أكبر.

القصة مرتبطة بقوانين الإتحاد الدولي لكرة القدم في المقام الأول والتي تفض لتأكيد انسحاب فريق من أي مباراة حضور الفريق الآخر إلى أرضية الملعب وارتداء أطقم اللعب بشكل اعتيادي بالإضافة لتواجد طاقم التحكيم بشكل كامل, ونزوله إلى الميدان من أجل انتظار الخصم.

وفي حالة عدم وجود أي خصم لمدة ربع ساعة وقتها يطلق حكم الساحة صافرته معلنا انتهاء المباراة وفوز المنتخب الحاضر بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

وهو ما حدث في مباراة السودان والمغرب وعدم حضور أسود الأطلس لخوض المباراة, وهو ما أجبر الاتحاد الأفريقي إلى إعلان انسحاب المغرب واعتماد المجموعة من ثلاث منتخبات السودان وغانا ومدغشقر ليتأهل إثنين منهما للدور القادم.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين