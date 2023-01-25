تقديراً لظروف الناس .. شَابٌ يبيع طلب الفول بـ500 جنيه





الشاب عثمان عمر صالح يعمل في محل لبيع الفول بسوق الموردة في أم درمان، ويبيع طلب الفول بمبلغ 500 جنيه، ويقبل الناس على تناول العشاء بمحله بأعداد كبيرة، ليس لأنّ سعر طلب الفول عنده أقل من أسعار المحلات الأخرى، ولكن لجودة الفول الذي يُقدِّمه.

ويقول عثمان عمر صالح: أسعار طلب الفول في غالبية المحلات يتراوح ما بين 700 إلى 850 جنيهاً، نحن نبيعه بـ500 جنيه تقديراً لظروف الناس العامة، وهذا السعر مُجزٍ نوعاً ما، ونعمل بمبدأ (بيع كتير وأربح قليل)، والحمد لله لدينا أعدادٌ كبيرة من الزبائن ودائماً ما يستغربون لفرق السعر بيننا والآخرين رغم جودة طلب الفول عندنا.. يجب أن يُحارب الجميع حالة الجشع السائدة في الأسواق تقديراً لظروف الناس.

صحيفة الصيحة