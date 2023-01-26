خبير: العطور صُنعت لجذب الطرف الآخر.. وهذه نصيحتي لتجنب “المغشوش”





كشف خبير العطور، إبراهيم مساعد، أن هناك عطورا “فرمونية”، وهي ذات تأثير وتجذب الطرف الآخر، مشيرًا إلى أن العطور أصلا مصنوعة حتى تجذب وتؤثر بنفس الوقت سواء كانت نسائية أو رجالية.

ونصح “مساعد”، في لقاء مع “أخبار24″؛ بعدم الارتباط بمواسم معينة من أجل شراء عطر، موضحاً أن هناك عطورا يُفضل استخدامها في الشتاء وأخرى في الصيف أو المناسبات.

وأكد أنه يوجد غش في قطاع العطور، خاصة الدرجة الثانية والتي تُباع للمستهلكين على أنها أصلية وهي مقلدة، بالإضافة إلى أن هناك عطورا مخزنة بشكل سيئ، مما يؤثر على جودتها.

وأشار “مساعد” إلى أن الشراء من الوكيل أو التاجر الثقة يُغني عن البحث عن الفرق بين العطر الأصلي والمغشوش والمقلد والدرجة الأولى أو الثانية، موضحًا أن بعض العطور المغشوشة قد تُسبب مع مرور الوقت مشكلات للمستهلك، مثل الصداع أو التهاب الجيوب الأنفية أو غيرها.

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